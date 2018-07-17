Для воздействия на прокуроров: Горбатюк прокомментировал реорганизацию департамента спецрасследований ГПУ

В то же время, отмечает он, все следователи и прокуроры остались на своих местах и их отношение к проведению расследований не изменилось.

Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк считает, что организационные изменения в структуре ГПУ были осуществлены для возможности дополнительно влиять на прокуроров.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, зачем, по его мнению, был переквалифицирован Департамент специальных расследований.

"Как по мне, единственное - это как раз вопрос о возможности дополнительного воздействия на прокуроров, то есть на тех людей, которые принимают решения по уголовным производствам. Потому что мы неоднократно, я лично, следователи и прокуроры, не позволяли вмешиваться незаконно в расследование уголовных производств. По этому поводу были и жалобы, и заявления о преступлении", - сказал Горбатюк.

По его мнению, соответствующее решение о реорганизации департамента в управление "было этим продиктовано".

В то же время, отметил он, "следователи и прокуроры, действительно, остались все на местах, и все по тем уголовным производствам, которые расследовали, и руководители подразделений".

"Соответственно, никаких изменений в самом отношении к расследованию, в желании установить истину и привлечь виновных к ответственности не произошло. А если будут какие-либо попытки незаконного влияния, то мы будем ставить в известность общество, ожидая помощи", - отметил Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, 11 июля генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании ГПУ, которым, в частности, ликвидирован возглавляемый Горбатюком Департамент специальных расследований, который занимался расследованиями преступлений во время Революции достоинства в 2013-2014 годах и преступлений чиновников во времена президентства Виктора Януковича.

Организационные изменения имели целью разграничить структурные подразделения, осуществляющие досудебное расследование, и процессуальное руководство досудебным расследованием в ГПУ.

В структуре ГПУ создано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение "с той же штатной численностью, и одноименное управление в составе бывшего Департамента специальных расследований". Отдел процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления специальных расследований включен как отдельное подразделение в Департамент процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований.