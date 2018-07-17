Как в Киеве антикоррупционера Шабунина облили зеленкой и забросали тортами (фоторепортаж)

По предварительным данным, одного из нападавших на антикоррупционера задержали.

В Киеве возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные забросали тортами председатель правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и облили его зеленкой.

Читайте такжеШабунина облили зеленкой и забросали "рошеновскими" тортами возле здания САП (видео)

В свою очередь, председатель Социалистической партии Украины Илья Кива во главе другой акции требовал уничтожения коррупции "в лице Порошенко и его приспешников", а также посадить руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

По информации ЦПК, нападающие на Шабунина выбежали из-за спин участников акции, которой руководил Кива.

Одного из нападавших на Шабунина был задержан. Сам председатель ЦПК после приступа был вынужден срочно поехать в больницу, передает ТСН.

Также заметим, что на лицо Кивы также попала зеленка.