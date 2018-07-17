Как в Киеве антикоррупционера Шабунина облили зеленкой и забросали тортами (фоторепортаж)
В Киеве возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные забросали тортами председатель правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и облили его зеленкой.
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В свою очередь, председатель Социалистической партии Украины Илья Кива во главе другой акции требовал уничтожения коррупции "в лице Порошенко и его приспешников", а также посадить руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
По информации ЦПК, нападающие на Шабунина выбежали из-за спин участников акции, которой руководил Кива.
Одного из нападавших на Шабунина был задержан. Сам председатель ЦПК после приступа был вынужден срочно поехать в больницу, передает ТСН.
Также заметим, что на лицо Кивы также попала зеленка.