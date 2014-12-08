В Кабмине появится еще один иностранец

По его словам, "специалист из Грузии или Литвы примет украинское гражданство и займет одно из трех вакантных мест заместителя (министра юстиции)".

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"У меня есть надежда, что буквально в ближайшее время в министерстве юстиции появится специалист на уровне заместителя министра", - добавил Бондарчук. При этом он выразил надежду, что заместитель-иностранец приступит к работе уже в ближайшую среду, сообщает ТАСС.

Президент Петр Порошенко также предлагает назначить председателем Антикоррупционного бюро гражданина иностранного государства.

Стало также известно, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому должность Генерального прокурора Украины сможет занимать иностранец.