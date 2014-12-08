В Кабмине появится еще один иностранец
В правительстве Украины появится еще один иностранец, который займет пост заместителя министра юстиции. Об этом сообщил журналистам заместитель министра юстиции Игорь Бондарчук.
По его словам, "специалист из Грузии или Литвы примет украинское гражданство и займет одно из трех вакантных мест заместителя (министра юстиции)".
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"У меня есть надежда, что буквально в ближайшее время в министерстве юстиции появится специалист на уровне заместителя министра", - добавил Бондарчук. При этом он выразил надежду, что заместитель-иностранец приступит к работе уже в ближайшую среду, сообщает ТАСС.
Президент Петр Порошенко также предлагает назначить председателем Антикоррупционного бюро гражданина иностранного государства.
Стало также известно, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому должность Генерального прокурора Украины сможет занимать иностранец.