За сутки в боевых действиях на Донбассе погиб один военный, 9 получили ранения - СНБО

13:19, 08 декабря 2014
Политика
0 0

За сутки в боевых действиях на Донбассе погиб 1 украинский военный, 9 получили ранения.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеЗа сутки боевики более полусотни раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины погиб один украинский военнослужащий, 9 получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter