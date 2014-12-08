За сутки в боевых действиях на Донбассе погиб один военный, 9 получили ранения - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины погиб один украинский военнослужащий, 9 получили ранения.