В Харькове открыли памятный знак борцам за независимость Украины
В Харькове во время вече Евромайдана по случаю Дня Вооруженных сил Украины открыли памятный знак борцам за независимость Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, памятник-камень установлен в сквере за постаментом памятника Ленину на площади Свободы.
Около 250 участников вече, которое проходило на площади Свободы, переместились в сквер, где прошла торжественная церемония открытия монумента.
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По словам одного из координаторов харьковского Евромайдана Владимира Чистилина, памятник – это 750-килограммовый красный гранитный камень с надписью “Героям, которые погибли за свободу и независимость Украины”.
Участники мероприятия поздравили военнослужащих с Днем ВСУ, минутой молчания почтили погибших во время АТО на Донбассе.
После открытия монумента активисты Евромайдана намерены пойти в Харьковский военный госпиталь и поздравить военнослужащих, которые там лечатся.