В Харькове открыли памятный знак борцам за независимость Украины

Как передает корреспондент УНИАН, памятник-камень установлен в сквере за постаментом памятника Ленину на площади Свободы.

Около 250 участников вече, которое проходило на площади Свободы, переместились в сквер, где прошла торжественная церемония открытия монумента.

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По словам одного из координаторов харьковского Евромайдана Владимира Чистилина, памятник – это 750-килограммовый красный гранитный камень с надписью “Героям, которые погибли за свободу и независимость Украины”.

Участники мероприятия поздравили военнослужащих с Днем ВСУ, минутой молчания почтили погибших во время АТО на Донбассе.

После открытия монумента активисты Евромайдана намерены пойти в Харьковский военный госпиталь и поздравить военнослужащих, которые там лечатся.