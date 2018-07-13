События недели: версия читателей УНИАН - слава Хорватии, туристический коллапс и смертельный Молот

На этой неделе внимание читателей оказалось приковано к событиям в России, развернувшимся после противостояния сборной Хорватии и РФ на Чемпионате мира 2018. После вылета сборной РФ, которая проиграла борьбу за выход в полуфинал сборной Хорватии, раздосадованным россиянам пришлось еще и послушать, как скаут хорватов Огнен Вукоевич и защитник сборной Хорватии Домагой Вида кричат «Слава Украине!». Видеоролик, адресованный украинцам и болельщикам киевского «Динамо», за которое они когда-то вместе выступали, со словами «Слава Украине!» и «Это победа для «Динамо» и Украины» они записали сразу победы над сборной РФ.

Видео: Football UA

Естественно, этого в России стерпеть не смогли. У них там так знатно пригорело, что вмешаться пришлось обеспокоенным чиновникам из ФИФА, заискивающим перед хозяевами чемпионата. Включились бюрократические жернова и стали появляться сообщения, что Домагой Вида может быть дисквалифицирован, а Огнен Вукоевич уволен из сборной Хорватии. По мнению лицемерных чиновников из ФИФА, радостно дарящих именную футболку самому Путину, спорт должен быть вне политики, а это видео хорватов, иначе как политическое, расценивать нельзя.

Хотя Вукоевич и Вида объяснили, что никакой политики в этом видео нет, а Вида даже заявил российским журналистам, что победа сборной Хорватии – вовсе не для Украины, а для Хорватии и, мол, ничего дурного и политического никто в виду не имел, это не помогло. Огнен Вукоевич, по горячим следам, был оштрафован ФИФА на почти 13 тысяч евро за неспортивное поведение, ну, а руководство федерации футбола Хорватии уволило его из сборной и лишила аккредитации на ЧМ-2018. В заявлении ФФХ, опубликованном на официальном сайте организации, говорится, что ролик, который снял и выложил в интернет Вукоевич, является «спорным», а исключением функционера из состава делегации на ЧМ хорваты «извиняются перед российской общественностью за эти действия».

Домагой Вида, в свою очередь, отделался легким испугом – ему вынесли только предупреждение от ФИФА. Также он получил легкий нагоняй от Хорватского футбольного союза, в котором хоть и отнеслись с пониманием к его выкрику «Слава Украине!», расценив это как слова благодарности украинским болельщикам за поддержку и дань памяти годам, проведенным в киевском «Динамо», однако при этом ХФС попросил Виду, Вукоевича и всех остальных членов команды воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические.

А пока Домагой Вида и Огнен Вукоевич получали нагоняй, в Украине они моментально стали чуть ли не национальными героями, в лучах славы которых решили погреться и наши, не очень чистоплотные чиновники и политики. Здесь, правда, без конфузов не обошлось. Так, глава ФФУ Павелко стал вовсю признаваться в любви к хорватам и даже пообещал оплатить штраф вместо Вукоевича. Не за свой счет, конечно, а за счет ФФУ. Ну, а главный радикал страны Олег Ляшко так торопился выразить свою признательность к новоявленным героям, что не смог в спешке даже назвать имя Домагоя Виды правильно. У него получился Домагай. Ну, Ляшко есть Ляшко.

Украинцы, возмущенные несправедливостью по отношению к своим новым кумирам, массово атаковали официальную страницу ФИФА в Facebook, моментально занизив ей рейтинг до одного балла. Здесь также опростоволосился один из наших видных деятелей, а именно: генпрокурор Юрий Луценко. Пока украинцы валили рейтинг странички ФИФА, выставляя ей минимально возможную одну звезду, генпрокурор гордо поставил ей три звездочки. Вроде и флешмоб поддержал, но как бы и не до конца.

Не выдержав атаки, ФИФА, после шквала негативных оценок на своей странице в Facebook, закрыла возможность оставлять отзывы. Однако на этом украинские «диванные полки» не остановились и пошли крушить рейтинг российской компании «Газпром», за несколько часов обвалив его до 1,5 пункта из пяти возможных. После чего компания также оказалась вынуждена закрыть функцию оценивания.

Однако этот праздник единения с хорватами завершился сразу после победы сборной Хорватии над сборной Англии. После этого поединка Домагой Вида заявил, что сделал ошибку и извинился перед «российскими людьми»: «Я хочу еще раз извиниться перед российскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках».

Было ли это сказано после давления чиновников из ФИФА или федерации футбола Хорватии, или Вида действительно решил, что это было ошибкой, но его ореол главного украинского патриота немного померк.

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Впрочем, обижаться на него за это не стоит. По большому счету, футболист нам ничего не должен. Сейчас он, в первую очередь, должен думать об интересах своей страны и команды, которой предстоит первые в истории Хорватии поучаствовать в финале ЧМ. И меньше всего ему хотелось бы осложнить жизнь команде своими высказываниями в адрес Украины.

Его и Огнена Вукоевича стоит только поблагодарить за то, что они, вольно или невольно, но снова напомнили об Украине всему миру. Как кто-то пошутил в соцсетях – Россия вложила в ЧМ-2018 миллиарды долларов для того, чтобы на нем говорили об Украине.

Также на этой неделе наши читатели следили за расследованием обстоятельств трагедии на Ривненском полигоне, где недавно, в результате взрыва миномета «Молот», погибли три украинских бойца из 128-й горно-пехотной бригады, а еще девять были ранены, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

Этот смертельный «Молот» уже не первый раз становится виновником гибели украинских военных. С начала войны, по данным СМИ, он убил уже 18 бойцов, количество раненых перевалило за несколько десятков. Взрывался он как на учениях, так и в боевых условиях на Донбассе. В один из таких случаев штаб АТО даже рассказывал, что украинские военные погибли в результате обстрела боевиков, тогда как на самом деле виновником гибели был именно этот миномет.

По каждому из событий ведется следствие, однако выводов толком так никто и не сделал, и украинские бойцы продолжают гибнуть. В этот раз у прокуратуры есть три версии причин взрыва – человеческий фактор, поскольку военные могли совершить двойное заряжание, ненадлежащее состояние миномета и некачественная мина. После проведения следственного эксперимента, следствие пришло к выводу, что причиной взрыва стала халатность, приведшая к двойному заряжанию (это когда одна мина еще не успела выйти, а в ствол кладут вторую мину и она бьется о боек первой).

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Не знаю, так это или нет, однако сами военные уже неоднократно выражали претензии к качеству миномета «Молот», который, по сути, является аналогом советского миномета 2Б11 (сани). По их словам, за 3-4 буксировки у «Молотов» лопались швы на колесной базе, есть проблемы с опорной плитой миномета и механизмом заряжания, который оказался более нежным, чем у «саней». Год назад, после очередной трагедии, бойцы на передовой объясняли, что «Молот» разрывает снизу, потому что у аппарата просто не выдерживает металл. Военные сетовали, что минометы не прошли должным образом испытания, а при производстве не соблюдается технология. В этот раз информация о том, что в разрывах «Молота» виновна сталь ствола, марка которой более мягкая, чем должна быть, и не соответствует техническим характеристикам, прозвучала уже официально на заседании согласительного совета в ВР. Но у следствия, как мы видим, другое мнение.

Позитивный момент в этой истории пока только один. До нашего главнокомандующего наконец-то дошло, что нельзя впустую гробить людей, не разобравшись в причинах. Так что впредь, до конца расследования трагедии, эксплуатация минометов «Молот» запрещена.

Также на этой неделе наши читатели интересовались разрешением туристического коллапса, так некстати пришедшегося на самый разгар сезона. Заложниками нерадивых авиакомпаний и туроператоров стали тысячи пассажиров. Задержки с вылетом в несколько часов – самое меньшее из зол, с которым пришлось столкнуться путешественникам. Многие оказались вынуждены ночевать в аэропортах по 12 и более часов без еды и воды, а некоторые даже не смогли вылететь на долгожданных отдых.

Причиной испорченных нервов, непредвиденных расходов и сорвавшихся планов стала элементарная неурегулированность туристического рынка, превращающаяся в безнаказанность из-за жажды наживы. Проблему усугубляет то, что украинские компании ставят на рейсы борта с исчерпанным ресурсом и богатой историей эксплуатации в странах третьего мира. Средний возраст эксплуатируемых самолетов составляет больше 25 лет, их мало, и они часто ломаются. В итоге, если у какого-то самолета обнаруживается техническая неисправность и из-за этого задерживается вылет, это влечет за собой лавину задержек и отмен рейсов по другим направлениям и городам.

На этой неделе ситуация с участившимися неисправностями и регулярными задержками вылетов со стороны авиакомпаний Anda Air, SkyUp, YanAir, Bravo Airways и других зашла настолько далеко, что Join UP!, один из украинских туроператоров, ранее сокративший полеты в Испанию, принял решение сократить полетную программу еще и в Турцию. Там надеются, что этот шаг поможет снизить нагрузку на флот авиаперевозчиков, которая образовалась из-за плотного графика перелетов, максимального использования самолетов в разгар туристического сезона и отсутствия свободных самолетов у авиакомпаний для подмен, в случае сбоев в расписании.

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Ну, а глава Мининфраструктуры Владимир Омелян в рамках борьбы с частыми поломками самолетов и задержками авиарейсов объявил, что со следующего года максимальный возраст самолета, который эксплуатируется на территории Украины (или из Украины на международные направления), будет составлять не более 20 лет.

Такое решение обеспокоило экспертов, ведь если просто выкинуть часть авиапарка на металлолом, то цены на перелеты вырастут многократно. Эксперты настаивают – проблема не в возрасте самолета, а в том, что за ним не ухаживают должным образом.

Журналисты же проверили историю бортов украинских компаний. И она шокирует. Три самолета фирмы YanAir, регулярно возящие украинцев на отдых, достались Украине от бедной послевоенной африканской страны Эритреи, а еще два – от нищей, пиратской Сомали. Другие борта украинских чартерных компаний ранее летали в Судане, Нигерии, Пакистане, Камбодже, Сирии, Ираке, и т.п. Не в последнюю очередь рынок чартерных перевозок в Украине стремительно растет именно благодаря таким самолетам.

В общем пока туроператоры, авиаперевозчики и чиновники из Мининфраструктуры пытаются найти выход из сложившейся ситуации, простым украинцам, желающим отдохнуть где-нить на побережье Турции, Египта или Туниса, настоятельно рекомендуется трижды проверить в турагентстве, кто ваш оператор и с какими авиалиниями он сотрудничает, оставляет ли за собой право переносить рейсы, какую компенсацию выплатит, если отдых начнется позже запланированного. Доверяйте свои деньги и эмоции только надежному туроператору и проверенным авиакомпаниям с большим парком самолетов, изучайте отзывы в интернете и не покупайтесь на экстремально дешевую цену.

На этом фоне наши читатели пропустили сообщения о том, что нас, с большой долей вероятности, ожидает серьезное увеличение цены на газ. Поднятие тарифа ожидалось еще с апреля, однако в Кабмине не решились на этот шаг и отменили планируемое повышение. Но вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

Правительство, в рамках переговоров с МВФ, предлагало несколько вариантов постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабмина.

Если правительство не поднимет цены, МВФ не даст на очередной транш, который крайне необходим Украине. Судя по всему, чиновники, выбирая между народным гневом и миллиардами от МВФ, решили выбрать второй вариант.

В Нацбанке уже сообщили, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет, приблизительно, на уровне 25%, а в прогнозах Минэкономразвития решили остановиться на 18%. На этой неделе Гройсман уже начал морально готовить украинцев к тому, что в их кошельки залезут еще больше, однако этот шаг является исключительно заботой о населении и желании их спасти от неминуемого кризиса и нищеты. «Я ответственно вам заявляю - я не хочу повышать цены на газ. Я не хочу этого делать. Это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты украинских граждан. И поэтому, сейчас мы четко стоим на этих позициях... Я буду просить консультаций с лидерами фракций по этому вопросу, и буду показывать два сценария, три сценария, по которым мы можем пойти», - заявил Гройсман, выступая в Верховной Раде.

В общем, украинцы могут быть спокойны. Грядущее повышение цен на газ и сопутствующая девальвация – это не что иное, как забота чиновников о нашем благосостоянии.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН