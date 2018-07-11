Взрыв миномета на Ривненском полигоне: военные проводят следственный эксперимент с "Молотом" (фото)

По словам Матиоса, расследование поможет обезопасить жизнь "всех бойцов ВСУ при исполнении служебных обязанностей".

Представители Минобороны и эксперты начали следственный эксперимент с минометами "Молот", чтобы установить причину взрыва на Ривненском полигоне.

Об этом написал в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"На полигоне с участием директора КНИИСЭ, экспертов и представителей Минобороны начинаем следственный эксперимент по установлению причины детонации/взрыва миномета "Молот". Ради установления причины трагедии и сохранения и обеспечения жизни всех бойцов ОМП при выполнении служебных обязанностей по защите Родины. Еще раз выражаю соболезнования семьям погибших и раненых бойцов 128 бригады", - отметил он.

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Как известно, 6 июля во время тактических учений на военном полигоне в Ровенской области разорвался миномет, в Министерстве обороны Украины сообщили о трех погибших и девяти раненых.

Эксперты по металлу утверждают, что металл, который используется для миномета “Молот”, не соответствует техническим характеристикам.