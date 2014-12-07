СБУ задержала 8 пособников террористов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в Славянске изъят большой арсенал оружия у гражданина Украины, который принимал участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины. В гараже задержанного злоумышленника сотрудники СБУ изъяли тысячу патронов к стрелковому оружию калибра 5,45 мм и 7,62 мм, два пистолета Макарова с патронами, 11 подствольных гранат к гранатомету ВОГ-25, охотничье ружье и обрез к охотничьему ружью, 14 магазинов от ПМ и АК-74, камуфляжную одежду. Боевику объявлено о подозрении по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

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Еще один тайник с оружием обнаружен оперативной группой СБУ совместно с милицейским батальоном спецназначения «Сич» в доме под Славянском. Там изъяты два ручных противотанковых гранатомета и граната РГД-5. Материалы переданы в горотдел ГУ МВД Украины в Донецкой области.

В Луганской области сотрудники СБУ задержали 37-летнего информатора боевиков, который у себя дома хранил их оружие. Сообщник террористов собирал координаты расположения украинских воинских подразделений и передавал их через «связных» в штаб боевиков. Правоохранители изъяли у него почти сотню боевых патронов различного калибра. В ходе обыска его жилище обнаружен тайник с большим количеством оружия: два карабина «Вулкан» и «Сайга» с патронами к ним, пулемет «Максим», огнестрельное оружие различной модификации, ручные гранаты, около 1200 патронов калибра 7,62 мм, сигнальный пистолет с 120 патронами к нему. Злоумышленник сознался, что этот арсенал оружия ему дали боевики на временное хранение. Задержанный дает показания, продолжаются следственные действия.

В Донецкой области задержаны еще три сообщника террористов, которые добровольно вступили в незаконные военизированные формирования «ДНР». Установлено, что все трое получили навыки обращения с оружием и в составе вооруженной группы лиц охраняли блокпосты боевиков. Один из злоумышленников с позывным «Шустрый», житель Константиновки, принимал участие в боевых действиях в группе боевика по прозвищу «Алтай». По указанию главарей бандформирований «Шустрый» дежурил возле захваченного боевиками административного здания Константиновки. Затем его перевели проводить тыловое обеспечение боевиков. В рамках уголовного производства осуществляются оперативно-следственные действия.

Кроме того, трое информаторов террористов «ДНР» были выявлены и задержаны контрразведчиками СБУ в Дебальцево и Славянске. Жители населенных пунктов, в которых размещались подразделения ВСУ, лично осуществляли визуальное наблюдение – «патрулировали» территорию, опрашивали местное население о передвижении военной техники, количестве украинских военных и их вооружении, местах дислокации участников АТО. Злоумышленники взяты под стражу. Продолжаются следственные действия.