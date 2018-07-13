Прошение матери Сенцова о помиловании сына Путин рассмотрит после поступления в Кремль – Песков

Говорить о сроках рассмотрения прошения о помиловании преждевременно, заявляет пресс-секретарь Путина.

Прошение матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно.

Об этом журналистам в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Если я правильно помню, такие случаи в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования», - сказал Песков в ответ на вопрос, достаточно ли с точки зрения закона обращения матери Сенцова для его помилования.

Читайте такжеЕС призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных по случаю дня рождения Сенцова

Он подчеркнул, что в Кремле знают об этом письме из сообщений СМИ.

«Действительно, нам известно сегодня стало утром из сообщений средств массовой информации о том, что такое обращение сделано. Однако по нашим каналам мне не известно, что поступало такое обращение», - отметил прес-секретарь президента РФ.

«Вы знаете, что мы, конечно, внимательно относимся к сообщениям СМИ, но воспринимать это как обращение официальное через СМИ мы не можем. Поэтому подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено, оно не останется без внимания. Но насколько это может быть поводом для конкретных действий в плане инициирования процедуры помилования, я сейчас вам сказать не могу», - заявил Песков.

В ответ на уточняющий вопрос, в какие сроки может быть рассмотрено обращение матери Сенцова после того, как оно поступит в Кремль, он не смог назвать конкретное время. «Тут нет каких-то конкретных сроков, я вам не могу сказать», - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 июля к Сенцову в колонию допустили двоюродную сестру Наталью Каплан, которая сообщила, что брат очень постарел и похудел на 15 кг.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что мать режиссера Сенцова Людмила написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.