Посол Канады: действия России по отношению к Украине – это великодержавный прокол Кремля

Об этом 5 декабря посол Канады в Украине Роман Ващук сказал на встрече в Украинском католическом университете, передает Крым.Реалии.

«Российское руководство представляет, что оно все знает об Украине, все чувствует и соответственно принимает решения. Но на самом деле они не видят, что реально происходит в Украине», – отметил Ващук.

Посол сравнил информационные отношения России и Украины с отношениями США и Канады. По его словам, в Вашингтоне тоже иногда думают, что знают Канаду и канадцев, а в результате решения США приводят к неожиданным результатам.

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«Десять лет назад американский президент приехал в Канаду и сказал: мы готовы включить вас в нашу общую систему противоракетной обороны. К сожалению, перед этим он не проконсультировался с правительством. Это привело к тому, что подобная инициатива стала политически токсической в Канаде, а все потому, что они не просчитали психологию канадцев», — провел некоторую параллель с Россией и Украиной Роман Ващук.

По его мнению, для многих украинцев стало неожиданностью, насколько легко можно расшатать российское общество и направить его с помощью пропаганды в противоукраинское русло. В этом отношении снова срабатывает «небезопасная аналогия» Романа Ващука с Северной Америкой.

«Многие канадцы представляют себе, что они понимают Америку, из-за того что постоянно смотрят американское телевидение, а Америка намного сложнее. Если вы как канадец побывали в Нью-Йорке, это еще не значит, что вы понимаете Техас. Так что и у нас, в нашей оценке, у Америки очень часто тоже есть проколы», – подчеркнул канадский посол.

По его словам, это означает, что серьезным медиа и аналитикам с украинской стороны нужно работать, чтобы понимать, какие существуют механизмы, позволяющие российской пропаганде достигать успеха.

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При этом Ващук полагает, что противодействовать этому может министерство информационной политики, которое многие критикуют в украинском обществе.

С другой стороны, – отмечает Роман Ващук, – надо надеяться, что когда-то и в России поймут, что нужно глубже и лучше понять Украину.

«Что Украину нужно серьезно трактовать как полноценное государство-партнер со своей собственной политической культурой. Я думаю, что они еще не доросли до этого», – подчеркнул Ващук.

По данным социологической группы «Рейтинг», после событий на востоке Украины количество сторонников вступления в НАТО превысило 50%.