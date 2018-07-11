Никакого ограничения доступа журналистов в кулуары Рады не будет – Парубий (видео)

Спикер Рады поддерживает журналистскую инициативу относительно «более четкого» порядка аккредитации для освещения работы парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что кулуары парламента не будут закрыты для журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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По словам Парубия, он получил письмо-обращение от журналистов и, «в принципе, удивлен этим письмом мне как к председателю Верховной Рады, потому что многие журналисты, которые здесь есть, провели со мной много лет в этих кулуарах, и еще в День журналистики (6 июня) я сказал очень четко и внятно, и сейчас хочу это повторить: никакого ограничения доступа украинских журналистов в кулуары украинского парламента не будет». Он отметил, что «это моя позиция последовательная»

Как подчеркнул Парубий, он поддерживает журналистскую инициативу относительно «более четкого» порядка аккредитации для освещения работы парламента.

По его словам, аппарат ВР «длительное время по этому поводу ведет работу, и уже есть наработки относительно создания общественного совета при пресс-службе Верховной Рады, который помогал бы в аккредитации журналистов, которые приходят в Раду».

Парубий добавил, что сами журналисты лучше знают, кто действительно занимается журналистской деятельностью, и призвал журналистов принять участие в создании этого общественного совета.

Парубий сказал: «Никаких ограничений для журналистов в освещении работы Верховной Рады не будет».

Как сообщал УНИАН, Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы парламента рекомендовал аппарату Верховной Рады подготовить предложения относительно свободного доступа в кулуары народных депутатов, а для журналистов – создания отдельного пресс-центра на другом этаже.

Решение комитет принял после рассмотрения письма руководителя пресс-службы аппарата ВР Ирины Кармелюк относительно «недопустимого поведения» аккредитованных в парламенте Юлии Махмуди (газета «Громадський вісник Києва») и Валерии Егоровой (газета Flash on Time News). Как известно, скандал вокруг журналисток возник, когда в Facebook появилось их фото, на котором недалеко от украинского флага одна из них показывала неприличный жест - средний палец.

В письме Кармелюк просила лишить двух вышеуказанных журналисток аккредитации, а также установить более четкие критерии, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, упорядочить работу представителей СМИ в парламенте.

Комитет решил рекомендовать первому заместителю руководителя аппарата ВР - управляющему делами Петру Боднару инициировать создание в аппарате ВР рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров в доме на улице Грушевского, 5, и размещения мест для работы журналистов.

20 июня Комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики принял решение лишить аккредитации в парламенте Махмуди и Егоровой.

В свою очередь журналисты собирают подписи под заявлением на имя Парубия и Боднара с требованием не совершать «антидемократических шагов» в отношении представителей СМИ.