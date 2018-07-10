Цена за агрессию России будет расти, пока не будут выполнены Минские договоренности - Порошенко

Президент подчеркнул, что на этой неделе в Брюсселе украинский вопрос стоит "особенно остро".

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что цена за агрессию России будет расти, пока не будут выполнены Минские договоренности.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом он написал в статье для британского издания Financial Times.

Порошенко подчеркнул, что «вызовы, перед которыми стоит Украина, огромны, но это не время для облегчения давления на Россию».

«Это будет признанием слабости. Вместо этого нам следует четко заявить, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы. Я продолжу защищать это дело и интересы Украины, настаивая на необходимости вернуть оккупированные Россией территории», - отметил президент.

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Он сказал, что на этой неделе в Брюсселе украинский вопрос стоит особенно остро, и позиция Украины активно представлена в европейских институтах, включая НАТО. «Мы дадим понять, что цена за агрессию России будет только расти до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности и пока не завершится оккупация Крыма и Донбасса. Пришло время для конкретных действий», - подчеркнул Порошенко и добавил: «Будь то на улицах английских городов, таких как Солсбери, на серверах электронной почты западных политических партий или через средства пропаганды, контролируемые Москвой на Западе, Россия пытается посеять раздор, непонимание и страх, пользуясь преимуществами наших открытых обществ».

Как известно, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер отмечает, что установление мира на востоке Украины и настоящая реализация Минских соглашений зависит от решения Москвы.