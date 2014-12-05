Ярема, Аваков и Петренко отчитаются перед антикоррупционным комитетом ВР

Соответствующее решение комитет приняли на своем первом заседании по обращению Виталия Шабунина из Центра противодействия коррупции, передает "Украинская правда".

Кроме того, комитет решил заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова относительно преступлений, совершенных во время "Революции Достоинства".

Предлагается заслушать их на совместном заседании двух комитетов - по вопросам противодействия коррупции и по вопросам правоохранительной деятельности.

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Также антикоррупционный комитет решил заслушать министра юстиции Павла Петренко о готовности с 1 января открыть реестр собственности Украины.

Даты соответствующих заседаний комитетов будут определены совместно председателями комитетов - Егором Соболевым и Андреем Кожемякиным.