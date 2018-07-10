Черновецкий фигурирует в трех десятках уголовных дел - СМИ (видео)

13:08, 10 июля 2018
Политика
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Украинские правоохранители имеют много вопросов к Черновецкому / Фото УНИАН

В Украине бывший мэр Киева Леонид Черновецкий фигурирует в трех десятках уголовных дел, которые расследуют прокуроры, полицейские и даже СБУ.

"Космический мэр Леонид Черновецкий возвращается! Пока что - только в информационное пространство. Но видеть его в реальном прокуроры хотят - вызывают Черновецкого и его сына Степана на допрос", - говорится в расследовании программы "Гроші".

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Черновецких планируют допросить по главной уголовному делу против Януковича - о создании им преступной организации.

Как сообщал УНИАН, ранее генпрокуратура Грузии заявила, что не будет выдавать Черновецкого Украине.

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Теги: #дело против Черновецкого