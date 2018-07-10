Тымчук спрогнозировал вывод значительной части войск РФ с Донбасса после встречи Путина и Трампа

Президент России после встречи с Дональдом Трампом может сильно ослабить свое присутствие в Украине, предполагает координатор группы "Информационное сопротивление".

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может стать рычагом для сильного ослабления присутствия российских войск в районе военного конфликта на Донбассе.

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Об этом в колонке на "Апострофе" написал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

"Я не исключаю, что Путин может значительно ослабить российское присутствие на Донбассе. Учитывая, как Трамп лихо повел себя в решении вопроса с КНДР при том градусе напряженности, который был в отношениях США–Северная Корея на протяжении многих лет, а уже сегодня КНДР готова к шагам, которые еще вчера казались невозможными в плане ядерного разоружения, то я не исключаю, что и в общении с Путиным могут быть моменты, которые повлияют на решение Кремля в плане поведения на Донбассе. Но пока мы не можем предположить, что Трамп предложит Путину, будет ли он его шантажировать. То есть какие могут быть условия торга. Поэтому теоретически можно допустить, что Путин после встречи с Трампом может сильно ослабить свое присутствие в Украине. Но это из категории гадания на кофейной гуще", - уверен он.