У Порошенко хотят для оппозиции принять отдельный закон

Об этом в эфире "5 канала" заявила народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Наталья Агафонова, пишет Gazeta.ua.

Политик отметила, что в нашей стране давно созрела необходимость определить понятие оппозиции.

"Нужно четко разграничить, что у нас есть коалиция, есть парламентское большинство, есть коалиционное соглашение. Вопрос возникает в том, кто является оппозицией", — подчеркнула Агафонова.

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Для этого, по ее словам, нужен соответствующий закон.

"Пока нигде в законе понятие оппозиции не определено. Давайте сейчас примем закон об оппозиции, который будет соответствовать европейской практике и закрепит права оппозиции", — заявила нардеп.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко заверил, что оппозиция готова к разработке такого законопроекта.