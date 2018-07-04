Мало "победобесия": российский блогер объяснил, зачем Путину украинские города в названиях частей ВС РФ

Украине следует продолжать укреплять Вооруженные силы, считает российский блогер и финансист Слава Рабинович.

Российский блогер и финансист Слава Рабинович считает, что переименование российским лидером Владимиром Путиным военных частей РФ в честь украинских городов можно назвать неуклюжей провокацией.

Как сказал Рабинович изданию "Апостроф", Украине следует продолжать укреплять Вооруженные силы - это будет лучшим ответом на любые инициативы Кремля.

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В этом указе есть присвоение так называемых исторических названий не только с украинскими городами. Поэтому невозможно это решение расценивать как химически чистую провокацию против Украины. С одной стороны, это, естественно, провокация, но она неуклюже завуалированная. И, конечно же, решение и для внутренней аудитории: в Кремле думают, что убивают одним ударом двух зайцев.

А вообще все это можно назвать очень просто, только, к сожалению, нецензурным словом...

"Победобесия" на 9 мая нам мало. Памятников Сталину и преклонения перед ним нам мало. Нужно придумать что-то совсем печальное. Это произошло в тот же день, когда даже прокремлевский ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения, - ред.) опубликовал данные о том, что примерно одна треть всех молодых людей в России хочет эмигрировать из страны. Это все, что нужно знать о реальном положении дел. С поправкой на то, что это ВЦИОМ, и, вероятно, реальные цифры - это то, что эмигрировать хотят две трети молодых людей России.

На такие решения следует реагировать самым активным образом: по поводу такого рода провокаций России покрутить пальцем у виска и продолжать ежедневно укреплять ВСУ.