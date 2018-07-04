Экс-нардепа подозревают в организации и заказе убийства полковника милиции 12-летней давности

Ему грозит пожизненное лишение свободы. В то же время, Матиос не назвал фамилию этого народного депутата.

Бывший народный депутат Ш. подозревается в организации и заказе убийства полковника милиции Романа Ерохина, совершенного 12 лет тому назад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По словам прокурора, экс-депутат планировал совершить еще ряд умышленных убийств, в частности, своего конкурента из банковского сектора.

Матиос отметил, что за эти преступления гражданину Ш. грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду бывшего народного депутата Александра Шепелева, Матиос ответил: «Я сказал ровно то, что сказал».

Как сообщал УНИАН, Шепелева 27 декабря 2012 объявили в международный розыск. 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии и по результатам процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину.

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6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, и в тот же день он повторно объявлен в международный розыск, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева в Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.

По данным ГПУ, Шепелев подозревается в организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных средств ПАО «Родовид Банк», их легализации и служебного подлога; совершении государственной измены.

8 февраля 2018 года Шепелева задержали в Киевской области сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, у него было обнаружено «удостоверения» сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».

10 февраля суд арестовал Шепелева, применив меру пресечения, избранную 26 марта 2015 года.