"Укроборонпром" подпишет новые контракты с Пакистаном

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Подписание новых договоров и углубление сотрудничества между странами - результаты встречи делегации Государственного концерна "Укроборонпром" с высокопоставленными чиновниками Министерства обороны Исламской Республики Пакистан в рамках "Ideas-2014", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны договорились о заказе практически во всех отраслях украинского военно-технического производства.

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Гендиректор концерна Роман Романов, который возглавил украинскую делегацию, отметил, что сегодня заводы должны работать на максимум своих возможностей, людей необходимо обеспечить работой, а поступления в бюджет Украины - увеличить, поэтому зарубежные контракты вдохнуть еще больше жизни в концерн.

Кроме того, отдельно в рамках выставки состоялись переговоры с руководством Военно-Морских Сил Казахстана относительно предыдущих контрактов и возможностей их обновления.