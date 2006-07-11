Ющенко планирует втретиться с лидерами всех парламентских фракций

Завтра Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует встретиться с лидерами всех парламентских фракций, в том числе председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ, чтобы совместно работать над решением ситуации.

Как сообщает , об этом сообщил сегодня глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК во время встречи с послами стран Европейского Союза, «Большой семерки», Норвегии, Швейцарии и представителем Европейской комиссии.

Как отметил О.РЫБАЧУК, в соответствии с Конституцией, 25 июля Президент может получить право распустить Верховную Раду, поскольку до того времени, вероятно, правительство не будет сформировано. «Однако это последний инструмент Президента. Он не сделает этого, если будет хотя бы наименьшая возможность заставить Верховную Раду найти выход из ситуации и объединить Украину», – сказал глава Секретариата.

При этом О.РЫБАЧУК отметил, что у главы государства есть серьезные сомнения относительно легитимности провозглашенного сегодня объединения КПУ, СПУ и Партии регионов, поскольку оно было создано с нарушением Конституции и регламента Верховной Рады. Согласно регламенту, участник коалиции, который хочет выйти из объединения, должен не позже чем за 10 дней предупредить об этом своих партнеров, отметил О.РЫБАЧУК.

Глава государства, по словам О.РЫБАЧУКА, настаивает на строгом соблюдении народными депутатами Конституции и законов Украины и ожидает от них прозрачного и конструктивного сотрудничества.