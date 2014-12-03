Первые четыре грузовика с обломками "Боинга" отправили из Харькова в Нидерланды

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Игоря Балуту, грузовики выезжают из Харьковской области в сопровождении сотрудников Управления ГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области.

Он отметил, что все необходимые процедуры, связанные с таможенным оформлением груза, выполнены сотрудниками Харьковской таможни своевременно и в полном объеме, согласно требованиям действующего законодательства Украины и Королевства Нидерланды.

Председатель Харьковской ОГА добавил, что по состоянию на 3 декабря еще восемь грузовиков, предоставленных голландской стороной, зашли на территорию Харьковской области для дальнейшей загрузки и отправки по месту назначения.

«Предусматривается, что последние автомобили со спецгрузом покинут Харьковскую область 8 декабря этого года», - отметил Балута.

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Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Харьков железнодорожным транспортом были доставлены обломки сбитого самолета. 1 декабря обломки начали перегружать в автомобильный транспорт, которым будет осуществлена перевозка в Нидерланды. Всего в Нидерланды будут отправлены около 20 грузовиков с обломками самолета.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.