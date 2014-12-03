Квиташвили: Будем стараться безболезненно модернизировать систему здравоохранения Украины

Об этом он заявил после назначения, передает официальный портал Кабмина

"Я работаю в системе здравоохранения уже 15 лет. Все те реформы, которые проходила Грузия, начиная с 1996 года, происходили или под моим руководством, или с моим участием. В 2008-2010 годах я был министром здравоохранения, социального обеспечения и труда Грузии, и именно тогда происходили сложные реформы системы здравоохранения. Я уверен, что мой опыт очень поможет Украине", – заявил Квиташвили после назначения.

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Он также добавил, что для достижения поставленной цели свою поддержку готовы предоставить украинский парламент, президент и премьер-министр.

"Мы будем стараться, чтобы путь, который Украина будет проходить в модернизации системы здравоохранения, был безошибочным, безболезненным, но самое главное – чтобы это позволило людям на территории всей страны получить качественную систему здравоохранения", – добавил министр.