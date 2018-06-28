Лишь треть депутатов посетили все заседания Верховной Рады в июне - КИУ

Самыми низкими показатели посещения оказалась среди представителей «Воли народа», «Возрождения» и «Оппозиционного блока».

Лишь 38% народных депутатов, или 164 с 423, посетили все 12 заседаний Верховной Рады в июне.

Об этом сообщает комитет избирателей Украины.

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Кроме того, 9 депутатов не посетили ни одного заседания: Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Вадим Кривохатько, Наталья Кацер-Бучковская - официально по неизвестным причинам; Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев - депутаты-беглецы; Вячеслав Константиновский - написал заявление о сложении полномочий; Надежда Савченко находится под стражей.

Самыми низкими показатели посещения оказалась среди представителей «Воли народа», «Возрождения» и «Оппозиционного блока».

По данным письменной регистрации, в среднем на заседаниях парламента отсутствовали по неизвестным причинам 35% депутатов «Воли народа», 34% – «Возрождения», 32% - «Оппозиционного блока», 23% - «Самопомочи», по 18% - «Батькивщины» и БПП, 16% - «Народного фронта» и 12% - Радикальной партии Олега Ляшко.

Больше всего депутатов пропустили работу в пятницу, 22 июня, – отсутствовали без уважительных причин 127 человек.