В Раде разгорелся скандал вокруг кандидатуры Вощевского на должность вице-премьера

Как передает корреспондент УНИАН, представитель «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем задал Вощевскому вопрос о его официальной биографии, где “есть о том, что вы якобы пытались украсть деньги”, а также относительно того, что Вощевский якобы имеет гражданство Мальты.

В ответ Вощевский отметил, что является гражданином Украины и другого гражданства не имеет.

Относительно другого вопроса, он отметил, что рассматривает это как провокацию. Вощевский отметил, что в свое время был назначен на должность главы “Укравтодора” и работал на этой должности неделю.

Читайте такжеКандидат в правительство от Радикальной партии хотел украсть госпредприятие - биография

“Я был назначен по квоте Блока Литвина своего времени”, - сказал он.

“Я отказался, через три дня было возбуждено уголовное дело, и я вынужден был уйти с должности. Это дело было закрыто буквально через несколько недель, потому что никаких оснований для его возбуждения не было”, - сказал Вощевский.

В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко попросил председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана разобраться в этой ситуации, в частности, розданных депутатам биографий кандидатов на должности в правительство.