После скандала с Ляшко МОН призвал не допускать в учебных заведениях политическую агитацию (видео)

МОН напомнил местным органам исполнительной власти о том, что одним из принципов образования в Украине является ее независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций.

Министерство образования Украины осудило политическую агитацию в учебных заведениях и призвало областные государственные администрации принять соответствующие меры.

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Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, об этом говорится в письме МОН «Относительно недопущения политической агитации в учебных заведениях» №1/9-407, направленном областным и Киевской городской государственной администрации.

«Министерство осуждает размещение любой партийной агитации в учебных заведениях, проведение политических акций и привлечения к ним участников образовательного процесса. Просим принять действенные меры по недопущению в учреждениях образования политической агитации, продвижения политического брендинга и использования помещений учреждений образования для размещения общественных приемных», - говорится в письме.

МОН также напоминает, что одним из принципов образования в Украине является ее независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Согласно статье 31 нового Закона «Об образовании» политические партии (объединения) не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учреждений образования.

Ранее Олега Ляшко раскритиковали в соцсетях за фото, на котором ученики в Сновской спортивной школе Черниговской области одеты в футболки с названием партии. По данным ТСН, мероприятие с участием депутатов организовывала не школа, а партийный сегмент. С Ляшко приехали нардепы из других партий, которые должны были открывать новую футбольную площадку с искусственным покрытием. Однако за некоторое время до начала мероприятия пошел дождь, поэтому дети отправились в спортзал.

"Я хочу обратиться к тем, кто идут с такой агитацией в учебные заведения. Они нарушают законодательство Украины", – заявила министр образования Лилия Гриневич. Ведомство собирается приехать в школу с проверкой. Ляшко инцидент не комментировал, а его однопартиец Андрей Лозовой утверждает, что футболки дети попросили сами.