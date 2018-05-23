Ляшко пригрозил сжечь трибуну и всю Раду "к чертовой матери" (видео)

Ляшко предупредил, что сожжет трибуну, но "не позволит лишить украинцев земли".

Народный депутат от Радикальной партии Олег Ляшко отреагировал на решение ЕСПЧ, который обязал Украину снять мораторий на продажу земли.

Так, нардеп пригрозил, что сожжет трибуну Рады, но не позволит "лишить украинцев земли". Соответствующее видео опубликовано на странице политика в Facebook.

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"Международные финансовые спекулянты хотят лишить украинцев собственной земли, шантажируя кредитами, и наша власть идет у них на поводу. Сегодня МВФ нам выставил требование повысить цену на газ до 11 тысяч гривень за тысячу кубов. О том, что у людей нет таких денег и в XXI веке, когда весь мир движется вперед, украинские крестьяне вынуждены отрезать газовую трубу и переходить на дрова – никто не думает. Если власть выполнит это глупое требование, следующим будет требование продажи земли", - заявил Ляшко.

"Радикал" убежден, что не случайно накануне Европейский суд по правам человека вынес решение о признании моратория таким, что якобы нарушает права украинцев.

Нардеп призвал парламент объединиться вокруг национальных интересов и "не дать лишить украинцев будущего".

"Если цивилизованный путь решения вопроса не пройдет - готов сжечь трибуну и весь парламент к чертовой матери, но сделать украинцев чужими на родной земле не позволю!", - предупредил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Европейский суд по правам человека по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины" принял решение, по которому абсолютный запрет в Украине на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.