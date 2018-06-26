У Сенцова два гражданства, нужен договор о правах таких людей - российский омбудсмен

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Уполномоченный Украины по правам человека не может посетить Сенцова без ее участия и разрешения компетентных органов РФ.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отнесла незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова к лицам с двумя гражданствами и ратует за принятия межгосударственного договора Россией и Украиной для определения прав таких людей с неопределенным статусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам возле Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Российский омбудсмен сказала, что Денисова может посетить Сенуцова только вместе с ней при разрешении российских властей.

"Я не могу ответить за органы власти. Я им направила свое обращение с просьбой допустить Уполномоченного вместе со мной, потому что наше законодательство не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны. Она гражданка Украины. Сенцов - гражданин России", - заявила Москалькова.

Читайте такжеСенцов не дал России попиариться на Чемпионате мира – Atlantic Council

При этом, журналисты уточнили, что Сенцов считает себя гражданином Украины.

"Будем исходить из того, что это человек с двумя гражданствами - по факту да. У него в документах есть паспорт гражданина России, и он за него расписывался, и копия этого паспорта у меня имеется", - заявила Москалькова.

"Но очень важно сегодня, мне кажеться, нам всем прийти к нормативному акту между двумя государствами России и Украины, в котором можно было бы определить права людей с двумя гражданствами, с неопределенным статусом", - сказала Москалькова.

"Мне кажеться, что было бы правильно, если бы консулы допускалися к этим людям. Российский консул допускался бы здесь к гражданам с двумя гражданствами, как Одинцов, Баранов и многие другие, и также консул Украины, на мой взгляд, должен допускаться к таким людям на территории России", - сказала Москалькова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, в Кремле заявили, что сдвигов в деле незаконно осужденного в РФ Сенцова нет, а обращение генерального секретаря Турбйорна Ягланда о помиловании по российским законам не может быть основанием для любых действий.

25 июня Ягланд подал официальное просьбу к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме и голодает с 14 мая.

15 июня Денисову не пустили в колонию к Сенцову.