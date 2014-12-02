Генсек: НАТО ждет от нового Кабмина реализации реформ в стране

Об этом накануне заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, которое сегодня состоится в Брюсселе, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

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"Что мы ожидаем от Украины, что она будет продолжать реформы и сделает все возможное, чтобы имплементировать минские договоренности", - сказал он.

При этом генсек альянса добавил, что в НАТО видят, как правительство Украины "делает все, что должно делать, чтобы имплементировать минские договоренности".

"Ожидаю, что с министром иностранных дел Климкиным мы будем говорить о приоритетах нового правительства Украины. Это важно, потому что Украина - важный партнер НАТО, и мы ожидаем продолжения сотрудничества", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

По его словам, сегодня будет объявлено о создании для Украины четырех трастовых фондов. "НАТО поддерживает Украину политически и практически. Мы сегодня объявим об открытии трастовых фондов для Украины. Вместе с НАТО многие союзники оказывают Украине помощь на двусторонней основе, и все союзники ввели экономические санкции против России", - напомнил генсек НАТО.