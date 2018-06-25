Победу на выборах в Раду получили бы партии Тимошенко и Гриценко - опрос

Сейчас наибольшую поддержку среди украинцев имеет ВО «Батькивщина». На втором месте – «Гражданская позиция». Три партии («Оппозиционный блок», Радикальная партия, «За жизнь») "делят" третье место.

Среди украинцев, которые определились со своими политическими предпочтениями, 21,6% готовы проголосовать на выборах в Верховную Раду за партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко, 15,9% - за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения.

Если бы парламентские выборы состоялись в середине июня 2018 года и в них не принимали участие политические силы Вакарчука и Зеленского, наибольшую поддержку, чем другие партии, получила бы «Батькивщина» - 21,6%. Далее по уровню поддержки идут «Гражданская позиция» (15,9%), «Оппозиционный блок» (11,4%), Радикальная партия (11,1%), «За жизнь» (10,5%), «Блок П. Порошенко» (7,9%), ВО «Свобода» (4,6%), «Самопомич» (4,6%).

Из этих партий наибольшую поддержку имеет ВО «Батькивщина». На втором месте – «Гражданская позиция» (т. е. учитывая погрешность, партия набирает меньше, чем ВО «Батькивщина», но больше – чем другие партии). Следующие три партии («Оппозиционный блок», Радикальная партия, «За жизнь») имеют поддержку, которая отличается практически в рамках погрешности, то есть эти политические силы скорее "делят" третье место. Далее после них идет «Блок П. Порошенко».

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Если бы парламентские выборы состоялись в середине июня 2018 года и в них принимали участие политические силы Вакарчука и Зеленского, большую поддержку, чем другие партии, также получила бы ВО «Батькивщина» (19,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее по уровню поддержки идут «Гражданская позиция» (14,4%), «Оппозиционный блок» (10,5%), «За жизнь» (10,3%), Радикальная партия (9,7%), «Блок П. Порошенко» (7,3%), «Блок С. Вакарчука» (6,2%), «Слуга народа» (5,2%), ВО «Свобода» (3,8%), «Самопомич» (3,5%).

Данный опрос был проведен с 7 по 21 июня 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.