Сийярто отрицает влияние Москвы на политику Будапешта: нас не волнует, что думает Россия

Глава венгерской дипломатии сформулировал кредо венгерской внешней политики: Венгрия – прежде всего, "Hungary first".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг обвинения в том, что в ситуации с украинским образовательным законом Будапешт действует под российским влиянием.

Читайте такжеСийярто назвал три условия разблокирования Венгрией комиссии Украина-НАТО

В интервью "Европейской правде" Сийярто отметил, что не понимает, зачем украинская сторона, по его словам, «распространяла антиугорську пропаганду» о влиянии РФ на политику Будапешта.

"Нам известно о такой себе "мягкой дипломатии", когда намеренно распространяли слухи, мол, мы действуем под влиянием России. А это – просто ложь! Нам не нужна никакая Россия, чтобы определить, как защищать свое меньшинство", - заявил министр.

«Мы независимое государство и нас не волнует, что думает Россия о нашей политике в отношении меньшинств. Мы знаем одно: на Закарпатье венгры, их – примерно 150 тысяч, и мы стремимся защищать их права. И мы, если будет необходимость, будем защищать их от кого угодно – от США, от России, от Новой Зеландии, от кого угодно", - продолжил он.

Глава венгерской дипломатии подчеркнул, что Венгрия "не пророссийская и не проамериканская. Она – провенгерская".

"Наша политика определяет: Венгрия – прежде всего, "Hungary first", - подытожил Сийярто.

Напомним, в минувшую пятницу, 22 июня, Сийярто заявил, что Венгрия официально отказалась от вето по проведению отдельной встречи лидеров НАТО при участии украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН).

Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии. В то же время министр еще раз подтвердил, что на этой встрече Венгрия снизила уровень требований к Украине относительно закона об образовании - теперь речь идет не об отмене языковой нормы, а о выполнении двух пунктов решения Венецианской комиссии.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября прошлого года, языковые положение которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызывали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Острее всех на документ отреагировала Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, которые способствуют евроинтеграции Украины, а также инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.