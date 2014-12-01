Amnesty International: Участники избиения митингующих и журналистов 1 декабря до сих пор не наказаны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявила директор Amnesty International в Украине Татьяна Мазур во время проведения акции возле Администрации президента.

Она напомнила, что ровно год назад на улице Банковой, возле Администрации президента, произошли столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками спецподразделения МВД "Беркут", которые "использовали непропорциональную силу, неизбирательно в отношении мирных протестующих и журналистов, и в результате таких действий очень большое количество протестующих получило значительные увечья".

По словам Мазур, также во время тех беспорядков "восемь человек были задержаны и прямо здесь, перед Администрацией президента, их жестоко избили сотрудники милиции...".

"Однако прошел год, и до сих пор эти люди не получили ответы на базовые вопросы: кто были эти работники милиции, которые их били? Почему ни один из них не привлечен к ответственности? Почему эти люди, которые пострадали от грубых нарушений прав человека, не получили компенсации?", - отметила Мазур.

Читайте такжеАктивисты Майдана требуют от Авакова отчитаться о ходе расследования избиения студентов "Беркутом"Она заявила, что правозащитники сегодня снова пришли к Администрации президента, чтобы вместе с потерпевшими напомнить власти о ее обязанности - провести эффективное расследование "абсолютно всех нарушений прав человека, которые имели место во время Евромайдана". Среди них директор Amnesty International в Украине назвала разгон Майдана, столкновения между протестующими и правоохранителями на Банковой и на Грушевского, расстрел Героев Небесной Сотни.

По ее словам, "это должно быть обязанностью не только Генеральной прокуратуры, а абсолютно всех органов власти, это должно быть просто делом чести".

При этом Мазур отметила, что, кроме того, власти Украины наконец должны признать, что на данный момент нет эффективного механизма расследования нарушений со стороны представителей правоохранительных органов.

"Они должны это признать и наконец начать реформировать систему таким образом, чтобы наконец появился в Украине институт или механизм подотчетности милиции, чтобы абсолютно каждый, кто становится жертвой нарушений прав человека со стороны тех, кто должен нас защищать, со стороны правоохранительных органов, знал, куда ему обращаться, как это делать и рассчитывать на справедливое решение в своем деле", - сказала Мазур.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2013 года в Украине состоялась многотысячная акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Люди вышли в знак протеста против жестокого разгона «беркутовцами» участников Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября.

Однако провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, как утверждали тогда в МВД, 140 правоохранителей.