На встрече Путина и генсека ООН не обсуждалось освобождение украинских политзаключенных – Кремль

Во время встречи Гутерреш заметил, что «у нас два эпохальных, «веховых» момента, которые можно осветить, – это заявление председателя Совета Безопасности по Украине, а также дебаты по Ближнему Востоку, которые должны пройти».

На встрече президента России Владимира Путина и Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша не обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.

Об это журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос УНИАН.

«Нет, этот вопрос (освобождения удерживаемых лиц) не обсуждался. Обсуждались острые международные проблемы, затрагивалась ситуация с судом, выходом США (из Совета ООН по правам человека) и другие острые вопросы», - сказал Песков.

Встреча Гутерреша и Путина прошла в Москве накануне вечером.

Согласно стенограммы открытой части беседы, Гутерреш заметил, что «у нас два эпохальных, «веховых» момента, которые можно осветить, – это заявление председателя Совета Безопасности по Украине, а также дебаты по Ближнему Востоку, которые должны пройти».

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«Конечно же, мы рассматриваем Российскую Федерацию в качестве одной из ключевых стран – основателей Организации Объединённых Наций, это постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Но сейчас мы особенно делаем упор ещё и на то, что Россия является незаменимым элементом создания нового многополярного, полицентричного мира», - сказал он.

По его словам, сейчас не самое лёгкое время ООН.

«В прошлом закончилась «холодная война», и был короткий период однополярного мира, и сейчас мы пытаемся активно найти новую структуру многополярного мира с соответствующими многосторонними структурами управления. И конечно, всё это вызывает мою серьёзную обеспокоенность. Я считаю, что в этом процессе Российская Федерация должна сыграть активную роль,» - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 июня, 38 стран призвали генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша поднять на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вопрос освобождения украинских пленников.

В частности, Соединенные Штаты, Франция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и другие 35 стран в четверг, 14 июня, обратились к генсекретарю ООН с письмом и попросили поднять на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится на следующей неделе, вопрос в связи с делом украинского режиссера Олега Сенцова.

К этому призыву присоединились также Австралия, Канада, Турция, Молдова, Грузия, Украина и ряд стран - членов Европейского Союза.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко направил письмо Гутеррешу, а также список из десятков украинских пленников в России, в котором есть имена Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка.

В свою очередь Ельченко в микроблоге Twitter подтвердил, что Гуттериша призвали помочь освободить украинских политзаключенных в РФ.