Генсек ООН в Киеве рассказал об "особой эмоциональной связи с украинцами"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил удовлетворение уровнем сотрудничества и вкладом Украины в систему ООН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Гутерреш сказал во время оглашения совместного заявления с Петром Порошенко по результатам переговоров.

«Мы полностью удовлетворены уровнем сотрудничества и тем вкладом, который делает Украина в систему Организации Объединенных Наций», - сказал генсек.

Также он отметил роль Украины как члена Совета безопасности ООН для утверждения мира и стабильности во всем мире.

«Украина делает очень важный вклад в миротворческие операции, что для меня является очень приятным. Украина активно задействована как в миротворческих, программах безопасности, так и гуманитарных программах, таких как инклюзивное развитие и защита прав человека», - подчеркнул Гуттереш.

Вместе с тем он отметил «свою особую эмоциональную связь с украинцами».

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«Я очень горжусь тем, что когда я был премьер-министром Португалии, я ввел новую миграционную политику, которая позволила полностью легализоваться украинской общине в Португалии», - сказал Гуттереш.

При этом он подчеркнул, что украинцы всегда вдохновляли его своей культурой, образованностью, навыками, работоспособностью.

«Способность интегрироваться в португальское общество среди украинцев является абсолютно впечатляющей», - подчеркнул генеральный секретарь ООН.

«Я отдаю должное этим людям, которые создали совершенно фантастический имидж Украины», - добавил он.

Говоря о реформах в Украине, Гутерреш выразил полную поддержку действий правительства и подчеркнул, что ООН готова быть еще больше вовлеченной в процессы реформирования.