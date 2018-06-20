"Видродження" призывает МВД наказать виновных в столкновениях у Харьковского горсовета

По словам харьковского городского головы Геннадия Кернеса, погром, который сегодня организовали так называемые «активисты», он расценивает не иначе как провокацию, поддержанную полицией.

В Партии «Видродження» считают действия молодых людей, которые сегодня, 20 июня, пытались сорвать сессию Харьковского горсовета провокацией, направленной на срыв стабильной работы органа самоуправления. «Видродження» призывает МВД как можно быстрее расследовать этот инцидент, оперативно найти нарушителей и привлечь их к ответственности.

Как известно, 20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом сессии произошли столкновения. Неизвестные распылили газ, зажгли дымовые шашки и пытались прорваться в мэрию. Также молодые люди применили файеры.

По словам харьковского городского головы Геннадия Кернеса, погром, который сегодня организовали так называемые «активисты», он расценивает не иначе как провокацию, поддержанную полицией.

«В здание Харьковского городского совета сегодня ворвались несколько десятков агрессивно настроенных людей спортивного телосложения. На втором этаже мэрии они разбили стекла, устроили погром и драку, в ходе которой распылили в коридорах мэрии газ, а затем подожгли дымовые шашки. Многим работникам горсовета, которые надышались дымом, потребовалась медицинская помощь. Одного из моих замов кинули в мусорный бак. Полиция за всем этим наблюдала как бы со стороны. Не вмешивалась. Вероятно, потому, что «активисты», ворвавшиеся в мэрию, были людьми руководителя областного Управления СБУ Носача», – комментирует происходящее Геннадий Кернес.

Мэр Харькова сделал заявление о том, что расценивает «эти антиконституционные действия, а точнее, бездействия силовиков, – как молчаливую поддержку обнаглевших от безнаказанности людей, которые почему-то называют себя активистами».

По его словам, городской совет всеми способами, предусмотренными украинским законодательством, будет обжаловать преступное бездействие работников харьковской СБУ, прокуратуры и полиции.

«Мы не оставим это происшествие без последствий. Я обращусь к депутатам парламента, лидерам фракций с предложением заслушать в Верховной Раде пояснения руководителя Службы безопасности Украины о действиях его харьковского подчиненного, организовавшего погром в здании Харьковского городского совета.

Я благодарен депутатам Харьковского городского совета, которые в заполненном газом сессионном зале проявили принципиальность и продолжили работу», – сказал Геннадий Кернес.