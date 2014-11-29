Путину многие советуют наступать на Украину с первыми морозами - эксперт

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV, комментируя распространенную некоторыми СМИ информацию, о якобы угрозах наступления от Путина украинскому президенту Петру Порошенко.

"Я не думаю, что Путин тот человек, который будет в разговоре с Порошенко, который записывается и может быть в прямом эфире передан, угрожать ему и вообще кому-то. Не для того он был профессионалом в известном деле, чтобы так подставляться. Более того, для того, чтобы пугать есть другие люди, которые могут пугать или передавать месседжи.

В данном случае, что такой месседж мог быть, я в это готов поверить, конечно, что вокруг подобных фактов является большая информационная завеса, но то, что сейчас в Кремле есть "ястребы", которые считают, что сейчас надо наступать на Украину, причем наступать надо тогда, когда начнутся первые морозы, - такие люди есть", - сказал политический эксперт.

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Андрей Окара советует наблюдать и анализировать по ситуации в Молдове, и быть начеку.

"Более того, учитывайте то, что сейчас происходит в Молдове, потому что некоторые стратеги считают, если в Молдове начнется что-то типа Майдана, то тогда это будет означать, что будет угроза для Приднестровья, так, по крайней мере, некоторые люди в Москве считают . А если будет угроза Приднестровью, то это будет означать, что Россия сможет прийти на помощь "братскому приднестровскому народу" из Крыма через Одессу. А соответственно где Одесса, там и Мариуполь, Бердянск и Мелитополь и этот замечательный "мост через Керчь по земле", - отметил он.