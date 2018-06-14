"Если бы Церковь была единой, войны не было бы": Филарет рассказал, почему Украина победит в войне с Россией

"Остаток Московского Патриархата должен называться Российской Православной Церковью в Украине", - заявил Филарет.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет считает, что существование Единой Поместной Украинской Православной Церкви сделало бы войну с Россией невозможной.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде". "Если бы Церковь была единой, войны не было бы. Потому что не было бы оснований для поддержки России в Украине. Потому что Церковь была бы от Москвы отделена. А поскольку есть основание для этого, то потому и идет война", – сказал Филарет.

По его мнению, Украина победит в этой гибридной войне.

"Чем она закончится? Нашей победой. В это надо твердо верить. Не иметь никакого сомнения. Потому что правда с нами. А там, где правда, там Бог. А где Бог, там победа. Всегда", – сказал предстоятель УПЦ КП.

По его словам, в Украине "государство помогает церкви, церковь помогает государству. Но свободно".

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"В России не так – там Церковь находится в полной зависимости от государства. У нас этого не будет", – отметил Филарет.

По его мнению, если украинская церковь получит Томос, то будет "не просто одна – а самая большая".

"Сейчас Киевский Патриархат по сравнению с Московским большим вдвое", – отмечает патриарх.

"Если же к Киевскому Патриархату еще присоединятся УАПЦ и остальные, то мы будем самыми большими. А остаток Московского Патриархата должен называться Российской Православной Церковью в Украине. Правами будет пользоваться такими же, как и Украинская Церковь, потому что закон для всех церквей и религий в Украине", – считает Филарет.

"Но это будет сравнительно небольшая Церковь, и влияния она уже не будет иметь", – добавил он.

Как сообщалось, Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже в июле.