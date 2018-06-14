"Могли бы обсудить Украину": Трамп объяснил, почему хочет возвращения России в G7

Трамп отметил, что если бы Путин присутствовал на саммитах "Большой семерки", то они бы все имели возможность обсудить с ним ситуации в Сирии и Украины.

Президент США Дональд Трамп пояснил свои слова о необходимости возвращения России в G7. Так, глава США считает, что поскольку большая часть времени на саммитах посвящена обсуждению России было бы логично, чтобы на встрече присутствовали ее представители.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

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"Вы знаете, мы тратим, наверное, 25 процентов нашего времени, говоря о России (на саммитах G7, - ред.), И я сказал, что не было ли бы лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за Соединенные Штаты ", - рассказал Трамп.

Он также отметил, что если бы Путин присутствовал на саммитах "Большой семерки", то они бы все имели возможность обсудить с ним ситуации в Сирии и Украины.

"В качестве примера, я скажу вам, если бы он был на этой встрече, я мог бы попросить его сделать то, что хорошо для мира, что хорошо для страны, хорошо для него", - подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в «Большую восьмерку» и призвал вернуть Россию к встрече мировых экономических сил.

Напомним, что после аннексии Крыма в 2014 году РФ была исключена из группы стран "Большой восьмерки". Аннексия Крыма была осуждена мировым сообществом и вызвала многосторонние экономические санкции.