30 ноября 2013 года, когда произошел первый разгон Евромайдана, акции протестов сворачивались и должны были закончиться

Об этом они рассказали во время записи программы «Год Революции» - специального проекта УНИАН и УНИАН-ТВ, посвященного годовщине исторических событий.

«О том, что будет закончена страница студенческого Майдана, мы знали раньше», - рассказала активист общественной организации «Спильно», участник и соорганизатор первых митингов на Майдане Богдана Бабич.

По ее словам, сворачивание сцены было запланировано заранее, так как вся техника была арендована до полуночи 29 ноября.

«Еще 29 числа студенты вышли к микрофонам и огласили, что сворачивают свою акцию. На площади оставалось несколько сотен человек, которые должны были уехать на следующий день, - добавил историк, директор Института национальной памяти, активист Евромайдана Владимир Вятрович. – На этом все бы остановилось».

Подробнее о первых днях Евромайдана смотрите в спецпроекте «Год Революции» на канале УНИАН ТВ и на сайте УНИАН в понедельник, 1 декабря, в 18:30