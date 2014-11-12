Отсутствие контроля на украинско-российской границе мешает установлению мира на Донбассе - ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

”Расширение боевых действий имеет место в то время, когда есть постоянные сообщения ОБСЕ о поступлении больших конвоев тяжелого вооружения, танков и войск в районы, удерживаемые боевиками. Нет сомнений, что невозможность обеспечить контроль на российско-украинской границе является фактором, который мешает установлению мира”, - сказал Тойберг-Франдзен.

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Вместе с тем он отмечает, что ”по состоянию на 3 ноября боевые действия на востоке Украины опять имеют место и это потенциально подрывает минские договоренности. Сейчас ситуация с безопасностью в Донецке и Луганске практически такая же, какой она непосредственно была перед прекращением огня от 5 сентября”, - сказал он.

При этом он отметил, что украинская власть заинтересована в мирном разрешении ситуации.