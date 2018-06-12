Турция может принять участие в обмене Сенцова и Кольченко (видео)

Джемилев предложил, чтобы Турция стала посредником в обмене, как это было с украинскими пленными Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым.

Турция может стать посредником в обмене украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко, которых незаконно удерживают в России.

Об этом сообщил лидер крымских татар Мустафа Джемилев, говорится в сюжете ТСН. В Турции сейчас с визитом находится президент Украины. У Порошенко запланирована встреча с турецким президентом и другими лидерами иностранных государств. Олег Сенцов в России голодает уже 30-ый день.

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Джемилев рассказал, что предложил, чтобы Турция стала посредником в обмене, как это было с украинскими пленными Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым в эфире телеканала ATR.

Как сообщалось, 14 мая Сенцов начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных. 6 июня адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, заявила о том, что режиссер готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления.