В Луганской области из-за обстрелов боевиков снова обесточено Счастье (видео)

Как сообщила пресс-служба главы Луганской ОГА, под обстрелы из разных видов оружия (артиллерия, системы "Град", минометы) попали населенные пункты: пос. Крымское, г. Счастье, пгт Станица Луганская, пос. Чернухино, пос. Трехизбенка, г. Золотое, г. Горское. В г. Счастье минометным обстрелом поврежден городской трансформатор, город вновь временно обесточен.

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Наиболее напряженная ситуация сохраняется в Станице Луганской. Обстрелами серьезно повреждены два жилых дома по ул. Лебединского. Один дом полностью сгорел. Хозяева давно выехали, поэтому никто не пострадал. Перебито несколько линий электропередач, одна из электроопор упала на дом. Часть Станицы все еще остается без света.

"Ночью боевики обстреляли из "Градов" блокпост Вооруженных Сил Украины в пос. Макарово на въезде в станицу. Несколько снарядов попали в склад боеприпасов, которые взорвались. Никто из людей не пострадал (военнослужащие находились в укреплениях), однако въезд в Станицу через Макарово сейчас перекрыт. Местные жители и представители власти добираются туда по объездным дорогам или через поля", - добавил Москаль.