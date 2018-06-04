$1,5 тысяч за пропаганду: СБУ отреагировала на жалобу корреспондентки "РИА Новости" о попытках вербовки

По словам пресс-секретаря СБУ, журналистка получила 1,5 тыс. долларов за создание пропагандистских антиукраинских материалов.

Корреспондент "РИА Новости" в Литве, гражданка Украины Ирина Высокович приехала в Херсон создавать антиукраинские пропагандистские материалы, ее никто не вербовал.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Мы ее ни пытались вербовать. После того как она приехала в Херсон, мы ее пригласили на собеседование с его согласия, где выяснили, что она приехала от РИА Новостей, хотя там не работает», - заявила она.

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«Она получила 1,5 тысячи долларов США за создание пропагандистских антиукраинских материалов, с ней была проведена беседа с предостережением, она уехала», - сказала Гитлянская.

По словам Гитлянской, Высокович сама призналась, что у нее было задание подготовить ряд тенденциозных материалов, то есть искаженных, в свете, которые выгодны РФ, антиукраинских»

Как известно, российское издание «РИА Новости» заявило, что их корреспондента Ирину Высокович якобы пыталась завербовать СБУ.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Служба безопасности Украины провела следственные действия в офисе РИА «Новости Україна» в Киеве. В тот же день был задержан его руководитель Кирилл Вышинский, которому было объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, он изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. На суде Вышинский признал, что имеет двойное гражданство - украинское и российское.

1 июня Апелляционный суд Херсонской области оставил без изменений меру пресечения Вышинскому в виде содержания под стражей.