Климкин разослал письма по всему миру с призывом ответить на преступления РФ новыми санкциями
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал глав внешнеполитических ведомств всего мира усилить санкции относительно Российской Федерации для освобождения украинских политзаключенных.
Об этом он написал в своем Twitter.
Климкин направил письма своим зарубежным коллегам и призвал консолидировать международное давление на Россию.
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"Направил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Владимира Балуха, Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления России, в том числе - усилением санкций", - написал глава украинского МИД.
Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам заключения.
14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.
На сегодняшний день голодают четверо незаконно осужденных российскими властями граждан Украины.
Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку известного кинорежиссера Сенцова продолжается во многих странах мира: к акции присоединяются жители 55 городов в 21 стране мира.