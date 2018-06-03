Климкин разослал письма по всему миру с призывом ответить на преступления РФ новыми санкциями

В письме он напомнил о 60 политзаключенных, которые незаконно удерживаются в РФ и оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал глав внешнеполитических ведомств всего мира усилить санкции относительно Российской Федерации для освобождения украинских политзаключенных.

Об этом он написал в своем Twitter.

Климкин направил письма своим зарубежным коллегам и призвал консолидировать международное давление на Россию.

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"Направил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Владимира Балуха, Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления России, в том числе - усилением санкций", - написал глава украинского МИД.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам заключения.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.

На сегодняшний день голодают четверо незаконно осужденных российскими властями граждан Украины.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку известного кинорежиссера Сенцова продолжается во многих странах мира: к акции присоединяются жители 55 городов в 21 стране мира.