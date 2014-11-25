Белорусская оппозиция просит Порошенко присвоить звание Героя Украины Жизневскому

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В своей речи я сказала о солидарности народов мира с украинцами, которые борются за свою свободу. Эту солидарность белорусская демократическая общественность проявляет с первых дней Майдана. Возможно, Вам известно, что в Беларуси проводятся акции в поддержку Украины, а их организаторы и участники оплачивают это арестами и штрафами. Однако наибольшую плату заплатил гражданин Беларуси Михаил Жизневский, который погиб на Майдане в числе Героев "Небесной Сотни". Этим людям посмертно присвоено Вами звание Героя Украины. Однако среди них нет белоруса Михаила Жизневского, поскольку нынешнее законодательство не предусматривает такую награду для иностранных граждан. Но кровь, которую пролил на Майдане белорус Михаил Жизневский того же самого цвета, что и кровь граждан Украины", - отметила Сурвила.

"Господин Президент, обращаю Ваше внимание, что мать Жизневскго подвергается давлению со стороны лиц, введенных в заблуждение российской пропагандой. По ее словам, ее обижают односельчане за то, что сын помогал "бандеровцам". На днях в интервью белорусской службе Радио Свобода она прямо сказала, цитирую: "Для нашей семьи это очень важно, чтобы Миша получил звание Героя Украины, потому что тогда бы в Беларуси он перестал быть нацистом и бандитом". Прошу Вас, господин президент, прислушаться к этим словам матери молодого человека, отдавшего жизнь за свободу вашей страны" - отметила председатель Совета "Белорусской народной республики".

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Напомним, 21 ноября в годовщину начала Евромайдана, президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героев Украины Героям Небесной сотни. Белоруса Михаила Жизневского в этом списке нет.

Всего в списке отсутствуют фамилии трех погибших активистов, которые не были гражданами Украины. Это Михаил Жизневский (Беларусь), Зураб Хурция (Грузия) и Давид Кипиани (Грузия).

26 ноября торжественно перенесут памятную плиту погибшему на Майдане белорусу Михаилу Жизневскому с проезжей части на тротуар напротив того места, где он погиб.