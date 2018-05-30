В Кремле заявления о причастности РФ к убийству Бабченко назвали "русофобским сотрясанием воздуха"

По словам пресс-секретаря Путина, в последнее время Украина становится «очень опасным местом для работы журналистов».

В Кремле выразили соболезнование в связи с убийством в Киеве журналиста Аркадия Бабченко, а возможную причастность России к этому преступлению назвали «русофобским сотрясением воздуха».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в России, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Произошла трагедия. Погиб гражданин РФ, у него большая семья, которая лишилась своего кормильца, и мы соболезнуем родным и близким», - сказал Песков.

По его словам, Россия осуждает это убийство и надеется на «настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит».

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Как заявил Песков, в последние время Украина становится «очень опасным местом для работы журналистов».

«Мы знаем, что там гибнет много людей, много журналистов, журналистов выгоняют из страны, журналистов за журналистскую деятельность швыряют в застенки. Мы считаем это недопустимым и считаем, что это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, которая сподвигнет украинские власти на действенные меры с целью выправления ситуации», - подчеркнул Песков.

По его словам, заявления украинской стороны о причастности России к убийству Бабченко - «верх цинизма на фоне такого жесткого убийства. Это русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о проведении тщательного и беспристрастного расследования».

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, но Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом.