Интервью с Бабченко 2015 года: пока есть Путин, в России война будет всегда

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко утверждал, что его народ хочет войны, а власть целенаправленно "дебилизирует" россиян.

В 2015 году в интервью Аркадий Бабченко рассказал УНИАН, чем война на Донбассе похожа на первую чеченскую войну, и почему "за Крым Россия будет драться до последнего".

"Пока есть Владимир Путин, в России война будет всегда. Никаких других инструментов удержания ситуации в стране и удержания влияния на общество, кроме войны, у него не осталось. Сейчас война перенесена в Сирию и на пару лет военная повестка обеспечена. Если там что-то пойдет не так, я не исключаю переноса театра военных действий обратно на Донбасс", - сказал Бабченко.

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"Русские хотят войны и это совершенно точно. Сейчас я могу сказать про мою страну – мой народ хочет войны. Откуда это берётся – из зомбоящика! Даже в Союзе не делали с обществом того, что делается сейчас, даже в «совке», где провозглашался классом-гегемоном пролетариат, ставку делали на академиков, космонавтов, инженеров, физиков – трудовую интеллигенцию. А этот режим ставку делает не просто на люмпенов, а на гопников, агрессивных и вооруженных. Их воспитывают десятилетиями. То, что сейчас делает Дмитрий Киселёв, угрожая США превратить в ядерный пепел, – это верхушка айсберга. Нацию дебилизируют последние лет двадцать. Началось это с Регины Дубовицкой и «Дома-2». Носителей мозгов и гена свободомыслия выдавливали из страны, а с самого низа в людях оставались самые мерзостные качества. Все это сделал телевизор, от этого никуда не деться. Люди меняются на глазах, с теми, кто 5-10 лет были лучшими друзьями, стало невозможно разговаривать", - рассуждал журналист.

Как сообщал УНИАН, Бабченко убили в его доме в Киеве 29 мая тремя выстрелами в спину.