Посольство США призвало Россию отвести вооружение после гибели от снаряда боевиков школьницы на Донбассе

Американские дипломаты призвали РФ выполнять Минские соглашения.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Российскую Федерацию отвести тяжелое вооружение на согласованные в соответствии с Минскими соглашениями расстояния после гибели от обстрела 15-летней школьницы на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге Twitter.

«Из-за войны России против Украины продолжают гибнуть мирные люди – так вчера из-за беспорядочного обстрела погибла во дворе у своей бабушки Дарья Каземирова, которой только исполнилось 15 лет. Россия должна отвести вооружение и выполнять Минские договоренности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в поселке Железное Донецкой области в результате обстрела боевиков погибла 15-летняя девушка, в которую попал осколок от снаряда.