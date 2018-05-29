«Если захотел - выйди»: Лавров о выходе Украины из СНГ

Министр иностранных дел России считает, что решение о выходе Украины из уставных органов Содружества Независимых Государств принято без учета интереса украинцев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что решение о выходе Украины из уставных органов Содружества Независимых Государств принято без учета интереса украинцев.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем.

«Если захотел – выйди. Если всё, что происходит в отношении той или иной ситуации, в которой задействована Россия, делается через антироссийскую, русофобскую призму, мы здесь тоже ничего поделать не может. Мы будем заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать со всеми странами, которые создавали СНГ, потому что от конструктивного взаимодействия напрямую зависит решение многочисленных проблем и вопросов, касающихся жизни и деятельности наших граждан», - сказал Лавров.

Он отметил, что Украина имеет право решать, в деятельности каких организаций участвовать.

Читайте такжеВ МИД РФ заговорили о "долге" Украины перед СНГ в 300 миллионов

При этом Лавров считает, что решение о выходе из уставных органов СНГ принято без учета интереса граждан Украины.

«Иногда в действиях наших украинских соседей здравый смысл и забота о своих собственных гражданах становится заложником русофобской линии. Делаются заявления о том, что необходимо разорвать дипломатические отношения. Без всякой заботы о тех миллионах украинцев, которые работают на территории России, делаются заявления о выходе из СНГ», - сказал Лавров.

В свою очередь Макей отметил, что Минск сожалеет, что Украина в последнее время не принимала участие в заседаниях СНГ на высоком, высшем уровнях.

«Что касается того, будет ли лучше или хуже, - посмотрим. Мы не можем заставить и не собираемся заставлять Украину как суверенное государство действовать в том или ином направлении», - сказал он.

В тоже время Макей отметил, Украина является участником ряда важных договоренностей, соглашений, которые были заключены в рамках СНГ.

«С нашей точки зрения, это важные и чувствительные соглашения, связанные с вопросами миграции, безвизового режима, образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, а также торгово-экономической деятельности. Поэтому украинские партнеры должны взвесить все «за» и «против» и определиться, что им будет выгоднее в перспективе – оставаться участником этих соглашений или нет», - добавил он.

«В любом случае мы очень сожалеем об этом решении. С нашей точки зрения, СНГ было, есть и остается хорошей площадкой для проведения дискуссий по всему спектру вопросов нашего сотрудничества – в политической, торгово-экономической сфере, по теме безопасности и в других областях», - добавил Макей.

Как сообщал УНИАН, 2 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей.

В тот же день СНБО поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Верховная Рада после внесения Кабмином должна рассмотреть документы, касающиеся выхода Украины из состава органов СНГ.