Деятели культуры обратились с требованием освободить Сенцова

Кроме того, мэр Киева собирает подписи известных спортсменов под письмом к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить украинского режиссера.

Во время Всеукраинского совещания директоров театров Украины творческие работники выступили с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и всех политических заключенных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

«Оргкомитет ХХ Международного фестиваля «Мельпомена Таврии», творческий коллектив Херсонского областного академического театра им. Николая Кулиша, а также творческое сообщество, которое представляет все регионы Украины, выступает с обращением «Освободить режиссера Олега Сенцова и всех политических заключенных... Мы, творческое сообщество, работающее на развитие культуры нашей страны, глубоко обеспокоены этой ситуацией. Тогда, когда каждый гражданин находится под угрозой, как может идти речь о свободной жизни и развитии. Мы требуем, чтобы режиссер Олег Сенцов и все политические заключенные были освобождены», - говорится в обращении.

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Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко собирает подписи известных спортсменов под письмом-обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием немедленно освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Сенцова. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, часть подписей Кличко собрал во время турнира чемпионов УЕФА, который состоялся в рамках финала Лиги чемпионов на Крещатике.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которой он назвал освобождение всех 64 украинских политзаключенных в России.

«Если я умру перед чемпионатом (чемпионат мира по футболу 2018 года, который состоится в России 14 июня - 15 июля) или во время - будет резонанс в пользу других политзаключенных», - сказал он адвокату Дмитрию Динзе, который посетил его в колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Режиссера Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения, соответственно. Оба вину не признали.