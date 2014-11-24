Украина и Литва подписали Дорожную карту развития партнерства на следующие два года

12:55, 24 ноября 2014
Политика
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Украина и Литва подписали Дорожную карту развития стратегического партнерства на 2015-2016 гг.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали президент Украины Петр Порошенко и президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

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Перед этим они приняли участие в седьмом заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.

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