Украина и Литва подписали Дорожную карту развития партнерства на следующие два года
12:55, 24 ноября 2014Политика
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Украина и Литва подписали Дорожную карту развития стратегического партнерства на 2015-2016 гг.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали президент Украины Петр Порошенко и президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.
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Перед этим они приняли участие в седьмом заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.
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