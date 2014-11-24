Украина и Литва подписали Дорожную карту развития партнерства на следующие два года

Украина и Литва подписали Дорожную карту развития стратегического партнерства на 2015-2016 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали президент Украины Петр Порошенко и президент Литовской Республики Даля Грибаускайте. Читайте такжеЛитва: подальше от России Перед этим они приняли участие в седьмом заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.

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